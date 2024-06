Condò: “Barella oggi è il miglior giocatore di movimento dell’Italia”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha elogiato Nicolò Barella prima di Spagna-Italia: “È un grande giocatore, ha fatto una finale di Champions League anche. In questo momento, è il migliore tra i giocatori di movimento dell’Italia, per quanto fatto in Nazionale e con l’Inter. I migliori dico appunto Barella e Donnarumma, Nicolò tra quelli di movimento e con l’Albania infatti è stato il migliore in campo”.