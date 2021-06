Shaw sbotta con Mourinho: “Spero trovi pace e smetta di parlare di me. José ama…”

Il giocatore non serbe un buon ricordo del suo ex allenatore, Mourinho. E alle sue critiche - le ennesime - ha risposto in maniera piuttosto seccata...

Redazione1908

Luke Shaw è sembrato decisamente esasperato dalle nuove e recenti critiche di José Mourinho, suo allenatore al Manchester United: "Spero che possa trovare prima o poi pace e smetterla di preoccuparsi di me. Evidentemente mi pensa spesso. Lui ama alcuni giocatori, altri no. Io rientravo nella categoria di quelli che non voleva. Le ho tentate tutte per rientrare nel suo gruppo ma non ha mai funzionato. Non importava cosa facessi".

Shaw risponde alle critiche di Mou

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'appunto di Mourinho, in qualità di commentatore degli Europei, a proposito della sua condizione fisica definita "drammaticamente negativa". In passato Mou ha mortificato Shaw con dichiarazioni che il giocatore non dimentica. In occasione di una sua buona prestazione specificò che "era il corpo di Luke con il suo cervello" e che era stato lui a prendere ogni decisione per il giocatore. E poi ancora, quando Luke aveva 21 anni, Mou disse: "A 21 anni bisognerebbe essere in grado di leggere meglio le partite". Luke in questi giorni ha risposto alle critiche del portoghese: "Parla spesso e volentieri di me, come tutti hanno notato ultimamente. Può dire ciò che vuole, mi concentrerò su me stesso".

(Bild)