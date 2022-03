Shearer: “Lukaku? All’Inter devastante, il Chelsea non gli si addice. Penso che…”

Le parole dell'ex centravanti: "Hanno speso un sacco di soldi per lui. Pensavo che sarebbe stato un punto di svolta per il Chelsea in questa stagione"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni della BBC, Alan Shearer, ex centravanti, ha parlato così di Romelu Lukaku, che non riesce ad incidere al Chelsea nonostante i 115 milioni di euro spesi dai Blues per prenderlo: "Hanno speso un sacco di soldi per lui. Pensavo che sarebbe stato un punto di svolta per il Chelsea in questa stagione, quindi ho puntato anche sul Chelsea per la vittoria del campionato, ma lui non ha funzionato.

Solo 5 gol e 12 presenze in campionato, penso solo che a volte il modo di giocare del Chelsea non gli si addice. Abbiamo visto la sua forma devastante all'Inter, ma lì era al fianco di Lautaro Martinez e questo lo aiutava di più. Non è il tipo di giocatore che pressa e lavora sodo come vuole il Chelsea. Ho l'impressione che non fosse il giocatore che forse l'allenatore voleva. Ho guardato il Chelsea alcune volte quando ha giocato, e sicuramente c'è stata una certa riluttanza a mettere la palla in area".