Shevchenko: “Inter-Conte, grande percorso: Scudetto stravinto. Sa cosa vuole: via per…”

Le parole dell'ex attaccante del Milan e ora commissario tecnico dell'Ucraina Andriy Shevchenko sull'addio tra Inter e Conte

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan e ora commissario tecnico della nazionale ucraina, è intervenuto in collegamento con Radio Anch'io sport e ha parlato dei movimenti degli allenatori in Serie A e del divorzio tra Inter e Antonio Conte: