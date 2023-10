Shevchenko ricorda: “Cordoba? Me ne dava di santa ragione. Vieri? Quando era all’Inter…”

Le parole dell'ex attaccante del Milan a proposito dei tanti avversari beccati in carriera e soprattutto nei derby

L'ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, presente al Festival dello Sport a Trento, ha parlato dal palco di diversi temi. Queste alcune delle sue considerazioni a proposito degli avversari incontrati in carriera: “Sono stato rispettato dai miei tifosi e dagli avversari perché penso di essere una persona umile. Fuori dal campo sono una persona normale ed è l’educazione che mi hanno dato i miei genitori. Mi hanno insegnato la semplicità, l’umiltà e l’essere sempre disponibile. So che tanti avversari hanno parlato bene di me.