Eldor Shomurodov, neo attaccante del Cagliari, in un'intervista concessa a Tuttosport ha parlato anche dei difensori più tosti affrontati in Italia: "Ce ne sono davvero tanti. E ci sono tante squadre che difendono bene e rendono la vita difficile agli attaccanti. Squadre che giocano a tre. Faccio fatica ad indicare un giocatore in particolare, però posso citare l'Inter di Conte. Che organizzazione… Due anni fa non volevo giocarci, contro l'Inter! Difendeva troppo bene".