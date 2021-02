Riforma dello Sport, Sibilia: “Duro colpo al calcio di base. Ancora una volta vengono…”

Il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, commenta duramente l'approvazione decreti sulla riforma dello sport

"Oggi il calcio di base ha ricevuto un altro duro colpo, come se non bastassero già gli effetti terribili della pandemia. Con l'approvazione dei decreti di riforma dello sport, concepiti dal precedente esecutivo, vengono ancora una volta penalizzate le società dilettantistiche, a cominciare dall'abolizione del vincolo".

"Vorrei anche ricordare a chi gioisce per questa presunta rivoluzione che senza le ASD non esisterebbero neanche i lavoratori sportivi. E tutto ciò arriva mentre stiamo faticosamente creando le condizioni per far ripartire alcune delle nostre attività", ha proseguito Sibilia in una nota.