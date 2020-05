GdS – Tema Stadio Inter-Milan, l’apertura di Sala ha un motivo. Ecco i prossimi step

“Un’apertura importante dopo mesi di silenzio. Nulla di definitivo, ci mancherebbe. Però le parole di apprezzamento verso il nuovo progetto per lo stadio da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala suonano come un passo importante per la realizzazione della nuova casa di Inter e Milan”.

Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle parole del sindaco di Milano Beppe Sala sul nuovo progetto per la costruzione del nuovo stadio per Inter e Milan. Il gradimento del Sindaco è solo il primo passo ma ora il progetto potrebbe entrare in una fase meno complicata della trattativa, visto che il mantenimento del Meazza era la più importante delle 16 condizioni poste dal Comune come vincoli al masterplan. L’apprezzamento di Sala è un passo importante, anche se la decisione spetta al consiglio comunale, che a giugno deciderà quale progetto scegliere: gli Anelli di Manica-Sportium o la Cattedrale di Populous.