Signori: “Allenare è uno dei miei sogni. L’Italia può vincere, si sta aprendo un ciclo”

Beppe Signori ai microfoni di Radio Anch'io sport a pochi giorni dalla 'grazia' ricevuta dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina

"Allenare è uno dei miei sogni e obiettivi, ho conseguito il patentino. Mi manca l'odore dell'erba, la sentivo come casa mia. L'allenatore è il mio prossimo obiettivo. So però che è difficile perchè le panchine sono poche e gli allenatori sono tanti". Così Beppe Signori ai microfoni di Radio Anch'io sport a pochi giorni dalla 'grazia' ricevuta dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.

L'ex attaccante di Lazio e Nazionale era stato radiato per una vicenda di scommesse. Il provvedimento di 'riabilitazione' è arrivato dopo che Signori è stato assolto dalla giustizia ordinaria "Ora è inutile piangersi addosso - aggiunge Signori - ora dobbiamo andare avanti. Non volevo rimanere nel grigio di una prescrizione, doveva essere nero o bianco ed è stato bianco."Le condizioni e le qualità per vincere l'Europeo ci sono, si sta aprendo un ciclo e l'Italia di Mancini può andare lontano".