Signori (Giornale): “Inter da scudetto. Handanovic-Szczesny, gara a chi ne combina di peggio”

Inter-Atalanta ha confermato che i nerazzurri sono attrezzati per vincere nuovamente lo scudetto. E' questa l'opinione di Riccardo Signori

"Inter-Atalanta ha confermato che la Nerazzurra è pronta per difendere lo scudetto e riconquistarlo. Ha una rosa ampia, più dell’anno passato perché taluni giocatori sembrano resuscitati, un centrocampo in evoluzione positiva, il feeling tra Lautaro e Dzeko ne ha fatto la terza coppia gol più prolifica nei campionati d’Europa (...). La squadra ha tutto per impallinare gli avversari, salvo farsi impallinare. Il mugugno del tifo ha preso di mira Handanovic, che fa a gara con Szczesny per chi ne combina di peggio, ma non è detto che il resto della compagnia, leggi De Vrij, non debba sentir rimorsi. L’equilibrio difensivo, spesso innervato da una certa Maginot a centrocampo, è sempre alla base di ogni successo o insuccesso. L’Inter è nella via di mezzo: ottimo attacco, difesa da batticuore. Basta stringere qualche bullone".