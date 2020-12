Signori: “Inter, il problema è che a Suning è venuto il braccino. Ricordo l’ultimo Moratti…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Riccardo Signori commenta la scelta dell’Inter di mettere un freno al mercato: prima si vede e poi si compra. Questo il commento del giornalista del Giornale: “Conte ha un’ottima rosa e può benissimo gestirla per portarla allo scudetto. Questo è un anno nel quale deve vincere, se non lo fa ha fallito. Il problema dell’Inter è che a Suning è venuto il braccino corto per questioni interne cinesi. Ricorda l’ultimo Moratti, quello del ‘prima si vende e poi si compra’, non è una buona notizia per i tifosi interisti e per il calcio italiano“.

(Radio Sportiva)