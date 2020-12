Corsera – Inter-Conte: 3 i punti chiave. Sarà mercato senza investimenti. Zhang sta trattando…

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nel summit tra Conte e la dirigenza nerazzurra sono stati tre i punti chiave affrontati. No investimenti a gennaio, riduzione dei costi e sponsor. Il quotidiano sottolinea che “sarà un mercato di ristrettezze quello che attende l’Inter. Nel vertice di oggi sono state tracciate le linee guida per il mese a venire“.

“La sessione di mercato di gennaio non prevede investimenti. Si vende e poi nel caso si compra, ma sempre con l’intenzione di ridurre i costi. Se dovesse arrivare un acquirente (oggi non c’è) disposto a pagare 30 milioni per Eriksen, se ne potrebbero reinvestire solo una parte per acquistare un nuovo giocatore. Se il danese va via in prestito, chi entra non deve aumentare il monte ingaggi”.

“L’ipotesi di lavoro da cui si parte è quella di favorire una riduzione dei costi, anche quello degli stipendi dei calciatori. Chi arriva non può avere un ingaggio che supera quello del calciatore in uscita. Riduzione dei costi significa anche aprire una trattativa con gli attuali calciatori per spalmare i loro contratti in più anni. Gli stipendi ingombranti vanno ridotti con cessioni o prestiti”.