Silvestri: “Handanovic? Ci sta un leggero calo. Mi impressiona la sua serenità nel gestire palla”

Intervenuto a Sky Sport il portiere del Verona Silvestri ha parlato anche dell’estremo difensore dell’Inter Samir Handanovic:

“Handanovic è un grande portiere, ci può stare abbia avuto un leggero calo. È bravo in tutto: nelle uscite, coi piedi, tra i pali. Quello che mi ha impressionato è la grande serenità nella gestione del pallone coi piedi, visto che Conte chiede alla squadra di giocare sempre palla a terra e di non buttarla. E gli ho chiesto proprio questo, come facesse ad avere questa serenità. Lui mi ha detto che tutto si migliora con il lavoro”.