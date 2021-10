Simeone: “4 gol? Mi sono caricato guardando Rocky. Papà Diego mi ha scritto che…”

Dopo i 4 gol segnati alla Lazio, Giovanni Simeone ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto

"No, era molto felice. Mi ha scritto che ho fatto la miglior partita della mia carriera. Ha detto: ‘Non ti ho mai visto così. Al di là dei gol, non hai perso palloni e hai aiutato sempre i compagni’".

"Mi sono alzato e ho pensato: e se faccio due o tre gol stavolta? Solo che la sensazione era diversa, non mi sono svegliato bene, avevo mal di schiena e infatti ho chiesto subito di lavorare sulla mobilità per riattivarmi. E poi ho fatto i miei giochi di concentrazione sul computer. La cosa buona è che ho capito di non essere nello stato psico-fisico giusto e ho lavorato per arrivare alla partita meglio possibile. Poi ho guardato un film di Rocky, lo faccio sempre quando ho bisogno di una carica extra. C’è una frase di Rocky a cui penso sempre: che la vita ti mette spesso in ginocchio e non importa quanto colpisci, importa è quante volte ti rialzi".