Simeone: “Scudetto? Sarebbe bellissima una doppietta dell’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United, Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "È una bellissima sfida scudetto. Sicuramente la Juve non mollerà come al solito, poi tra Milan, Napoli e Inter... sarebbe bellissima una doppietta dell'Inter".