Simone: “Inter, col Real è una finale. Bisogna dominare gli spagnoli dall’inizio”

Ospite di Sky Sport in collegamento, l’ex attaccante Marco Simone ha parlato anche di Inter-Real Madrid di domani. Queste le sue parole: “E’ una finale e al di là del fatto che mancano due giocatori importanti per il Real è una partita che l’Inter deve vincere. Bisogna prenderla col piglio giusto, cercare di dominarla dall’inizio. In questo momento il Real Madrid si può far male, quindi bisogna partire forte. Sanchez? Non lo vedo come trequartista, ma più da seconda punta al fianco di Lukaku”.