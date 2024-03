"Il mio amore per il calcio è nato grazie ad un'evoluzione naturale, è qualcosa che è nato in modo spontaneo ed è cresciuto negli anni diventando poi la mia vita. Dopo l'esperienza alla Roma, nel 2020 ho scelto di vestire i colori nerazzurri perché volevo fare un salto di qualità a livello personale. Sapevo che l'Inter stava costruendo un progetto di crescita importante e sono stata molto felice di arrivare qui perché sapevo che sarebbe stato un contesto in cui avrei potuto fare bene.