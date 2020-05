EDICOLA CDS – Simoni, lo piange il Fenomeno: “Non è stato solo un tecnico. Mi ha insegnato…”

“Lo piange il fenomeno”. E’ questo il titolo del taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 23 maggio 2020 che dedica ovviamente ampio spazio alla notizia della morte di Simoni: “Gigi Simoni è morto a 81 anni. Ronaldo lo ricorda così: ‘Non è stato solo un tecnico. Indimenticabili il sorriso e la calma, mi ha insegnato più di quanto s’immagini'”.Di spalla, spazio anche alla ripresa: “Pronto il protocollo per le partite. Virata Spadafora: Riparta la Serie A. Il Ministro dello Sport: ‘Giovedì la data per la ripresa’. Ma la quarantena di 14 giorni continua a dividere i medici”.