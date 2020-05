I tifosi salutano Simoni. A giugno celebrazione a Pisa: l’Inter ci sarà con Marotta e Zanetti

Ieri, alle porte di Pisa, si sono svolti i funerali di Gigi Simoni. Tantissimo l’affetto che ha circondato l’ex allenatore dell’Inter. Presente, con un gonfalone, anche il club nerazzurro. L’Inter, tra l’altro, come riportato dal Corriere dello Sport, ha già fatto sapere che sarà presente a Pisa per le celebrazioni in onore di Simoni a giugno:

“C’erano i tifosi, immancabili, fuori dalla chiesa. Il nome di Gigi Simoni è stato scandito a dovere, con cori al passaggio del feretro. A San Piero a Grado, alle porte di Pisa, la basilica ha ospitato solo un ristretto numero di persone a causa della stringente normativa per l’emergenza da Covid-19. L’affetto ha comunque circondato Simoni”, scrive il Corriere dello Sport.

“L’Inter, presente alla cerimonia col proprio gonfalone portato da Daniele Bernazzani, ha fatto sapere che una delegazione della società – sicuramente l’amministratore delegato Marotta e il vice-presidente Zanetti – parteciperà nel mese di giugno alla celebrazione organizzata per Simoni a Pisa“, conclude il quotidiano.

(Fonte: Corriere dello Sport)