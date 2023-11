Sindaco Bergamo: “Inter-Atalanta? Amo l’attacco della Dea, ma Lautaro e Thuram…”

«Tanto meno: l’impronta dei Percassi è sempre molto presente, anche in virtù degli accordi con i soci americani, che hanno scelto di investire nell’Atalanta anche per il pedigree economico e sportivo che il club aveva già. L’attitudine di fondo - fare calcio per non perdere soldi, ma se possibile guadagnarli - rimane: è la cifra dei Percassi. E la continuità è garantita anche da chi siede in panchina: la Dea che ha accompagnato tutti i miei anni da sindaco è la Dea di Gasperini».