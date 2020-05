Il Sindaco di Napoli ammette: “Si potrebbe finire con i playoff al Sud. Sarebbe…”

“Finale di Campionato al Sud? Sul tema dobbiamo navigare tutti a vista, non c’è un precedente. Bisogna considerare due dati importanti. Il primo è che per ripartire ci vuole un quadro sanitario di sicurezza. Il secondo è che mi pare di capire che in qualche modo il campionato debba terminare, altrimenti non si conoscono quali squadre giocheranno le Coppe il prossimo anno, oltre a promozioni e retrocessioni. Se si confermano gli attuali dati, si potrebbe organizzare un campionato con formula torneo da disputare nelle regioni del Sud. Può essere un’occasione per il Meridione di avere un’ iniezione di immagine forte a livello internazionale”.

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il Sindaco del Napoli Luigi De Magistris ha risposto così all’ipotesi che il campionato di Serie A possa terminare con i playoff solo al Centro-Sud.