Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, ha parlato del progetto stadio dell'Inter e dell'inchiesta in corso sugli ultras

"Quel che emerge è che l'iniziativa di Webuild, che si sperava potesse essere risolutiva, si sia invece rivelata una bocciatura e che siamo un po' al punto di partenza: i club hanno come prima opzione quella di avere un nuovo impianto a Milano, la medesima situazione che, di fronte all'impossibilità di realizzarlo, li ha portati a guardarsi intorno e a individuare i terreni di Rozzano e San Donato Milanese.

A Rozzano la prelazione è valida fino a gennaio 2025, immagino che entro la fine dell'anno una decisione verrà comunicata. Se l'inchiesta sulle curve può portare a un ritardo dei tempi? Da quello che leggo pare che i club rischino di incorrere in semplici sanzioni economiche, se così fosse non credo questo intaccherebbe il percorso verso il nuovo stadio". Così Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano - ospite di Newzgen , la trasmissione prodotta da Alanews - in merito all'ormai annosa questione stadio che coinvolge Milan e INTER.