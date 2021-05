Sala: “Festa Inter? Buona soluzione concedere ai tifosi un’area come San Siro”

Le dichiarazioni del Sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo il via libera della Prefettura per la festa scudetto dell'Inter a San Siro

I tifosi dell'Inter preparano la festa scudetto prima del fischio d'inizio della sfida contro la Sampdoria, in programma domani alle 18:00 a San Siro. Dopo l'ok della Prefettura di Milano per i festeggiamenti all'esterno del 'Meazza' per un massimo di 3 mila persone, poco fa è arrivato il commento del sindaco del capoluogo meneghino.