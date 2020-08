L’Inter continua a lavorare alla ricerca del rinforzo giusto sulla fascia sinistra. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la situazione per Cristiano Biraghi è in ancora in stand-by, come ha spiegato ieri l’agente del calciatore.

Il club nerazzurro potrebbe trattenere Biraghi e nel frattempo valuta altre ipotesi. È spuntato nelle ultime ore il nome di Kolarov: l’esterno serbo ha già un accordo con l’Inter mentre manca quello con la Roma.