Juve-Inter, siparietto Chiellini-Lukaku: “Ancora non ti ho abbracciato”. Ma…

Si rinnova, come all'andata, anche nella gara di ritorno lo scontro-confronto tra il difensore juventino e l'attaccante nerazzurro

Quasi amici. Chiellini e Lukaku , come all'andata, hanno vissuto fin dai primi minuti del primo tempo di Juventus-Inter, un personale scontro senza esclusioni di colpi e non è mancato il siparietto. Già dopo il primo angolo, l'arbitro si è raccomandato di non strattonarsi troppo.

L'interista sbuffava per la marcatura stretta del difensore bianconero che gli ha strappato un sorriso quando gli ha detto: "Ancora non ti ho abbracciato". Ma appena arrivato il fischio dell'arbitro - come riferito da Skysport - l'abbraccio di Chiellini a Lukaku per cercare di fermarlo è arrivato eccome. Lo scontro si ripropone.