Siviglia-Agoume, nessun intoppo: il motivo del ritardo dell’annuncio ufficiale

Il trasferimento di Lucien Agoume dall'Inter al Siviglia, in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, è ormai cosa fatta da diversi giorni: il centrocampista francese si trova in Spagna dal 5 gennaio, e ha già sostenuto e superato le visite mediche di rito. L'ufficialità della chiusura dell'operazione, tuttavia, non è ancora arrivata. Il motivo? Nessun "giallo", nessun intoppo.