Skriniar affronta la Croazia: “Perisic? È in forma, anche se non ha segnato…”

Il difensore nerazzurro si prepara ad affrontare i due compagni nell'Inter, Ivan e Brozovic

Intervenuto in conferenza stampa con il ct Tarkovic, il difensore nerazzurro ha sottolineato: «Non abbiamo fatto i tre punti con la Slovenia e potevo segnare, sono da biasimare per questo. Se voglio vendicarmi con la Croazia? Non abbiamo focalizzato la nostra motivazione su questo. Ora la situazione è diversa. Non c'è bisogno di tornare sulla gara precedente. Conosciamo le qualità della Croazia, è la favorita del girone. Anche se c'è equilibrio e il bello del calcio è proprio questo, possono avere tutti la possibilità di vincere. In che forma è Perisic? È in forma. Anche se non è riuscito a segnare non vuole dire che la Nazionale croata non sia forte».