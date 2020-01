Così come Barella, anche Milan Skriniar sarà indisponibile, causa squalifica, per Inter-Atalanta. Il difensore nerazzurro, dunque, è stato ammonito (da diffidato) durante Napoli-Inter. Pertanto, l’ex Samp non potrà prendere parte alla cruciale sfida di San Siro.

Un’altra perdita importante per Antonio Conte. Che dovrà studiare la giusta soluzione per fronteggiare un attacco letale come quello di Gasperini.