TS – Skriniar, tira sempre più aria di separazione: Inter in attesa. Bastoni…

Prosegue la trattativa tra nerazzurri e il difensore slovacco per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno

L'Inter mette un altro trofeo in bacheca grazie alla Supercoppa Italiana conquistata ieri sera a Riyadh. La dirigenza nerazzurra, ora, dovrà affrontare nuovamente i temi legati ai contratti in scadenza: su tutti, quello di Milan Skriniar. Tuttosport lascia trasparire pessimismo, nonostante le parole di Marotta: "Dopo la Supercoppa, i rinnovi. [...] Sarà invece sicuramente più decisivo quello che avverrà in casa nerazzurra, per capire le intenzioni di Skriniar circa il proprio futuro. Anche se ieri sera, prima del match, l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha raffreddato l'attesa".