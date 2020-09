SOCIAL/ Skriniar e l’annuncio a sorpresa: la sua Barborah è al nono mese di gravidanza

Bellissima notizia quella diffusa da Milan Skriniar e dalla sua Barborah in questi minuti. La bellissima compagna del calciatore dell’Inter è infatti in dolce attesa, come evidenziato dalla foto postata su Instagram da entrambi. Una gravidanza che la coppia ha tenuto lontana dai riflettori e che sembra essere già agli sgoccioli. “Nuovo episodio in arrivo”, hanno scritto entrambi in riferimento alla loro storia d’amore. “Nove mesi”, l’hashtag che ci dice che ormai manca davvero poco…

I PIÙ LETTI GOLSSIP Vai all’archivio completo