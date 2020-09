CdS – Skriniar felice: l’Inter ha cambiato idea. Ecco chi parte. Nainggolan: c’è il diktat

“Prima vendere, poi comprare. Il difficile mercato che i dirigenti dell’Inter stanno portando avanti (operazioni a zero o low cost) non è frutto della volontà di Suning di non investire più nel club nerazzurro, ma delle difficoltà che il Covid ha lasciato anche per il colosso di Nanchino”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla linea guida adottata dall’Inter in sede di mercato, con l’obiettivo di vendere per poi racimolare un tesoretto da investire per gli acquisti.

GODIN E CANDREVA – Nella lista dei partenti, oltre a Vecino ci sono anche Godin e Candreva ma non sarà facile ricavare soldi dal loro addio, per età ma anche ingaggi elevati. “Sarebbe stato più facile monetizzare la partenza di Skriniar (c’era l’ipotesi dello scambio con il Tottenham e sarebbe stato la prima richiesta di Allegri se Max fosse andato al Psg), ma per l’Inter ora è incedibile e lo slovacco ne è felice”, spiega il Corriere dello Sport che apre ad un possibile addio di Brozovic, nel mirino di Bayern ma che potrebbe entrare anche in qualche discorso con il Chelsea, con l’Inter che gradirebbe uno scambio con Kanté, anche se “per il momento in via della Liberazione arrivare al francese pallino di Conte è considerato impossibile”.

NAINGGOLAN – A parte, invece, è la situazione Nainggolan: il belga è un obiettivo del Cagliari ma la parola d’ordine in casa Inter è niente prestito. I nerazzurri puntano alla cessione a titolo definitivo per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. “L’Inter è pronta a tenere il Ninja, ma il Cagliari spera di riaverlo”, spiega il quotidiano.