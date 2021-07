Momento speciale per Skriniar: battesimo per la piccola Charlotte

Il difensore nerazzurro e la sua compagna Barbora hanno battezzato la piccola nata a fine 2020

Momento da papà felice per Milan Skriniar. Il difensore dell'Inter, che dopo l'Europeo è tornato ad allenarsi con la squadra nerazzurra, è volato in patria con la sua compagna, Barbora. È stato un attimo speciale per loro e per la piccola Charlotte, la primogenita del calciatore. È stata battezzata nelle scorse ore probabilmente (oggi Skriniar è già alla Pinetina) e la compagna del giocatore interista oggi ha postato le foto di un serissimo ed emozionatissimo Skri, alle prese con la sua bimba.