Skriniar-Inter, rinnovo lontano? Behrami: “Andrei su Kim o uno di questi tre”

"Hincapie sarebbe l'investimento, ha fatto un grande mondiale. L'unico difetto è che è un mancino, un dettaglio non da poco però può giocare al posto di Skriniar. Costa tanto ma in prospettiva è forte. Low cost dico Ndicka, ha un valore altissimo ma è a 6 mesi dalla scadenza. Potrebbe essere un'operazione già per gennaio. Il sogno è Kim, per caratteristiche è simile a Skriniar, veloce e forza fisica e poi indebolisci un avversario diretto. E poi dico Elvedi del 'Gladbach, è in scadenza nel 2024, piede destro, rapido, ha giocato i Mondiali e può fare la differenza. Come rapporto qualità-prezzo è ottimo"