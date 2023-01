Biasin: “Inter condizionata da espulsione Skriniar. La cosa allucinante…”

Le parole dell'agente di Skriniar, che annuncia zero chance di rinnovo nella serata del suo rosso per doppia ammonizione, non sono state tempestive. Questo il concetto impiegato da Biasin per commentare la serataccia dello slovacco. "Partita condizionata dall’espulsione - giusta - di un giocatore promesso a un’altra squadra con il procuratore di quest’ultimo che si mette a parlare durante la partita. Se non è una cosa allucinante questa, allora ditemelo voi", ha scritto il giornalista.