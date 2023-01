Inter, ceduto Radu all’Auxerre. Nottingham Forest interessato a Gagliardini

Da Skysport due notizie sul mercato del club nerazzurro. Il centrocampista è in scadenza di contratto

L'Inter ha ceduto Radu all'Auxerre , il portiere che era in prestito alla Cremonese andrà a giocare in Francia. Lo ha raccontato a Skysport Gianluca Di Marzio.

Il giornalista ha parlato anche di Gagliardini che di recente si è sfogato sul suo impiego centellinato da parte dell'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi (LEGGI QUI). Ha detto che valuterà altre destinazioni per il futuro perché vuole sentirsi importante. Secondo gli esperti di mercato di Skysport il Nottingham Forest interessato al centrocampista che è in scadenza di contratto. Da capire se arriverà un'offerta negli ultimi otto giorni di mercato all'Inter o al giocatore per la prossima stagione.