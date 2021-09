Skriniar: “Campo difficile ma siamo l’Inter e dobbiamo dimostrare di essere campioni d’Italia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore nerazzurro Milan Skriniar ha parlato così prima di Samp-Inter

""Qui è un campo difficile, lo so da quando ho giocato qua. Dobbiamo entrare subito nella partita, dal primo all'ultimo giocando cattivi e fare noi la partita. Possibilità di allungare sulla Juve? Non ci carica, abbiamo iniziato bene ed è importante prendere tre punti dopo la sosta, non sarà facile, dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo dimostrare di essere l'Inter e campioni d'Italia. Stanchezza? Non dobbiamo cercare scuse, dobbiamo dimostrare che siamo forti".