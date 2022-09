Skriniar, fascia di capitano e clausola “alla Bremer”: i jolly in mano all’Inter

Il futuro di Milan Skriniar potrebbe presto definirsi: l'agente del difensore slovacco è arrivato in Italia, e settimana prossima si incontrerà con i vertici dell'Inter per discutere del rinnovo del contratto del suo assistito. La dirigenza nerazzurra, oltre a un corposo aumento di stipendio che porterà l'ex Sampdoria a guadagnare 6,5 milioni di euro a stagione (comunque distante dai 9 proposti dal Paris Saint-Germain), ha pronti due jolly da giocarsi per rendere la proposta più allettante. Come scrive calciomercato.com, Marotta e Ausilio sono intenzionati a offrire la fascia di capitano, oltre a una clausola "alla Bremer" che consentirebbe al giocatore di partire di fronte a un'offerta importante e nel caso in cui le prospettive future del club non coincidessero con le sue, e all'Inter di non correre il rischio di perdere Skriniar a zero.