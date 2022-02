Biasin: “Skriniar, zero capricci per il contratto. A chi lo vuole risponde…”

Elogio del difensore nerazzurro che si sta distinguendo per il modo di giocare e non solo: il giornalista lo racconta in un tweet

Eva A. Provenzano

L'elogio di Skriniarnel giorno del suo compleanno. Vale oggi, ma vale tutti i giorni perché Milan (un nome particolarissimo per un interista) si è fatto amare dai tifosi dell'Inter. Per il modo di fare in campo e fuori e per il gioco in difesa dove è diventato una certezza, specie dopo un rapporto iniziale con Conte non proprio idilliaco. Fabrizio Biasin parla proprio del difensore nerazzurro in un tweet e sottolinea i suoi lati positivi:

Del numero 37 nerazzurro il giornalista ha scritto: "Ha fatto di tutto per vestire la maglia dell’Inter. Ha rinnovato il suo contratto senza fare un capriccio. Quando è finito in disparte non ha detto “beh”. Ora che lo cercano qua e là dice “voglio solo l’Inter”.