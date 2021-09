Skriniar: “Delusi per non aver vinto. Dobbiamo iniziare a segnare e vincere”

Il difensore dell'Inter ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il deludente pareggio in casa dello Shakhtar

"Volevamo i tre punti che sarebbero stati importantissimi per noi. Lo Shakhtar è una buonissima squadra, sono contento che non abbiamo subito gol, ma deluso perché potevamo vincere. Le occasioni le abbiamo avute, il loro portiere ha fatto grandi parate. Volevamo vincere, ora dobbiamo fare tre punti nella prossima partita perché è ancora tutto aperto. Salvataggio? Non so come ho fatto a prenderla. Dobbiamo segnare, ancora non lo abbiamo fatto in Champions. Senza gol è dura vincere le partite".