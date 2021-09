Inter, Skriniar: “Gol sventato? Non so come ho fatto”. De Vrij: “Pari giusto ma…”

Ai microfoni di Skysport i due difensori interisti hanno parlato dopo la partita contro lo Shakhtar

«Non possiamo essere contenti del risultato, siamo venuti qua per vincere e non ci siamo riusciti. Il pari è il risultato giusto ma non siamo contenti». De Vrij - dopo la gara contro lo Shakhtar - ha inquadrato la delusione dell'Inter che non è riuscita a segnare nella seconda gara del girone di CL.

Skriniarha salvato tutti con una palla recuperata ad un passo dalla rete, non a caso migliore in campo della partita: «Non so nemmeno io come l'ho presa lì, mi sono buttata là in mezzo e sono contento non sia andata in porta quella palla. Contento di non subire gol ma deluso per la mancata vittoria. Cosa bisognerà fare per qualificarsi? Segnare, dobbiamo fare qualche gol perché senza quelli è difficile vincere le partite».