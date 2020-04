Inter, Skriniar ancora nel mirino del City di Guardiola: due fattori possono incidere

Milan Skriniar resta nei radar di mercato del Manchester City di Pep Guardiola. Come riferisce Calciomercato.com, a distanza di mesi dal tentativo della scorsa estate, la stima dei Citizens per lo slovacco non è cambiata. Ma servirà un’offerta monstre per convincere l’Inter a lasciarlo partire.

Il club nerazzurro lo considera fondamentale per la prossima stagione, ma un’offerta di 70 milioni di euro potrebbe cambiare la situazione. Due fattori ostacolano l’operazione Skriniar: l’esclusione dalle coppe del Manchester City e i mancati introiti causati dallo stop del calcio per il Coronavirus. Due scogli che condizioneranno inevitabilmente il mercato degli inglesi.