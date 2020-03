Sky – Skriniar, lettura sbagliata su Ramsey. Annata di apprendistato, ma se le prestazioni…

Sul gol di Ramsey, il primo della Juve, c’è stato un errore individuale di Skriniar a rendergli più facili le cose. Pure Capello ha spiegato che si era trattato di uno sbaglio del difensore nerazzurro. “Non è il primo errore – ha sottolineato Paventi a Skysport – alcune letture non sono state fatte come un anno fa quando ci aveva abituato a certe giocate. Anche a Firenze aveva fatto un errore che aveva permesso alla Fiorentina di pareggiare. E’ una stagione di apprendistato per il giocatore che ha sempre giocato a quattro ed è quindi anche una questione di automatismi. Si deve abituare alla difesa a tre. Ma quando le prestazioni sono al di sotto delle potenzialità, e non è stato l’unico a fare meno bene del solito, una squadra come la Juve ti batte”.

(Fonte: SS24)