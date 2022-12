Rinnovo Skriniar, i tifosi gli ricordano una cosa importante. E dai social spunta un indizio

Per i tifosi nerazzurri a caccia di indizi social c'è una foto che accende l'ottimismo per il rinnovo di Milan

Milan Skriniar è sotto i riflettori, ora più che mai. Venerdì i giocatori nerazzurri si ritroveranno ad Appiano Gentile per iniziare una nuova preparazione in vista della ripresa del campionato a gennaio. La vacanza invernale - dovuta allo stop per il Mondiale - ha regalato momenti di relax alle famiglie dei calciatori. Nel caso del difensore slovacco aleggia però ancora un punto interrogativo legato al rinnovo con l'Inter.