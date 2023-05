Skriniar, stagione praticamente conclusa. Servirà almeno un mese per il recupero

Milan Skriniar ha finito la sua avventura all'Inter ancora prima che il suo contratto sia veramente arrivato a scadenza. L'interesse del PSG e l'accordo con i francesi a parametro zero aveva già cambiato la stagione dello slovacco che da capitano si era ritrovato a finire sul banco degli imputati dopo l'espulsione contro l'Empoli. Il giocatore è stato poi costretto ad operarsi alla spalla, si è operato in Francia là dove presto si trasferirà.

La sua avventura in nerazzurro è ormai quasi ufficialmente conclusa. Il difensore slovacco, che alla scadenza con i nerazzurri passerà al club parigino, a breve rientrerà a Milano dopo l'intervento chirurgico fatto a Bordeaux. Comincerà la fisioterapia ad Appiano Gentile per recuperare dall'operazione ma servirà almeno un mese per recuperare. Potrebbe essere eventualmente pronto per la finale di Champions del 10 giugno. Ma arriverebbe a giocare una partita così importante dopo mesi di inattività. Una storia che poteva essere scritta con i pennelli nerazzurri si è colorata all'improvviso di un grigio tristezza. La tristezza che un'estate fa era inatteso.