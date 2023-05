Inter, ecco quando potrebbe tornare Gosens. Skriniar a breve ad Appiano: c’è una…

Con la Lazio l'Inter ha centrato la seconda vittoria consecutiva in campionato. L'unica nota stonata per Simone Inzaghi è l'infortunio rimediato da Robin Gosens. Come riporta la Gazzetta dello Sport , domani o mercoledì il tedesco si sottoporrà a una risonanza magnetica, ma la radiografia fatta ieri ha escluso lesioni ossee e la necessità di un intervento alla spalla destra.

"In casi come questo, le persone "normali" portano un tutore per una ventina di giorni, ma i tempi per un calciatore professionista solitamente sono accorciati. Gosens spera di limitarli a 7-10 giorni, in modo da esserci per la sfida contro il Sassuolo (sabato 13) o per l'Euroderby di ritorno del 16", sottolinea il quotidiano.