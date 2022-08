Skriniar rimane e l’Inter prepara il rinnovo: i tempi. L’intenzione è quella di…

Il difensore slovacco non è più sul mercato e adesso la dirigenza nerazzurra è al lavoro per il rinnovo

Milan Skriniar non si tocca. Steven Zhang ha comunicato al management interista che il difensore slovacco non è più sul mercato. Esaudite le richieste di Simone Inzaghi che aveva chiesto a gran voce che la rosa deve rimanere questa. "Il Psg si è presentato a Milano con una nuova offerta dopo che a giugno avevano messo sul piatto 50 milioni di euro, così come a luglio. La nuova proposta è sempre di 50 milioni, ma con l’aggiunta di bonus. Un rilancio minimo che l’Inter ha rifiutato in maniera netta, non ritenendo affatto congrua l’offerta", sottolinea il Corriere della Sera.