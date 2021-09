Inter-Bologna, Skriniar in gol. Quando segna c’è un dato ricorrente

Il difensore nerazzurro ha messo ha segno nella gara contro i rossoblù la rete del 2-0: "Cerco sempre di aiutare i miei compagni"

Anche lui ha regalato un gol e una bella emozione a San Siro. Contro il Bologna Skriniar ha segnato la rete del 2-0 e ha urlato così tanto da scatenare la folla. Per gli interisti è un capitano, un leader. E dopo la partita con il Real, quando ha cercato di fermare pure le formiche che passavano dalle sue parti, si è messo in mostra anche in campionato. Alla fine più che per il suo gol era contento della vittoria dell'Inter , tornata dopo quella prestazione in CL che aveva lasciato tutti a bocca asciutta.

"Cerco sempre di dare una mano ai miei compagni quando posso, non so se questo significa essere un leader", ha detto dopo la gara contro i rossoblù. Parole che dimostrano piglio e carattere. Lui è un punto di riferimento in difesa e spesso lo diventa anche davanti. Un dato l'Inter ha messo in risalto nel suo ultimo tweet dedicato proprio allo slovacco: "Sei degli ultimi sette gol di Milan Skriniar in Serie sono stati realizzati di testa". Skri la testa ce l'ha e sa come usarla.