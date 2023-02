Skriniar, Inzaghi sicuro della sua professionalità. “Giocherà dal 1′, più dubbi su Dumfries”

"L’ormai ex capitano nerazzurro è chiamato a rispondere, sul campo, a chi crede che la sua testa sia già al Psg. Inzaghi (che avrà tutti a disposizione) è sicuro della professionalità del suo difensore, che giocherà dal primo minuto. Più dubbi sull’impiego di Dumfries, che rincorre il lanciatissimo Darmian — ufficiale il suo rinnovo fino al 2024, con opzione per un ulteriore anno che scatterà a seconda delle presenze —, ancora in fase di recupero post Mondiale. All’olandese, che potrebbe essere ceduto a fine stagione per avvicinare i 60 milioni di ricavi necessari al bilancio, servono minuti per tornare ai suoi livelli e aiutare così se stesso e l’Inter. Il derby che spacca il campionato — l’arbitro sarà Massa —, con San Siro per l’ennesima volta tutto esaurito (previsti 75mila spettatori), è l’occasione perfetta per scattare una foto nuova, che spazzi via mugugni e incertezze", riporta il Corriere della Sera