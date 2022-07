CdS – Skriniar, il PSG si è defilato. Inter, un’ipotesi è considerata assurda

"Il dt dei parigini Campos non si è più fatto sentire ufficialmente con l'Inter, ma questo non vuol dire che il ricco club della capitale francese abbia deciso di rinunciare all'affare. Fino all'1 settembre tutto può succedere, anche se Marotta, Ausilio e Baccin non possono attendere gli ultimi giorni della finestra estiva per intavolare una trattativa e trovare poi un sostituto. Questa ipotesi è giudicata assurda in viale della Liberazione: complici gli affari perfezionati in passato con Icardi e Hakimi, l'Inter si aspettava più chiarezza e invece il Psg ha sottoposto una prima offerta bassa, l'ha ritoccata leggermente inserendo una contropartita tecnica da scegliere in una lista di giocatori (che non interessavano a Inzaghi...) e poi è sparito. Forse sperando che sia la società della famiglia Zhang, "strangolata" dalla necessità di vendere, a fare la prossima mossa".