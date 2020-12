Skriniar: “Il gol mi mancava, contenti per la vittoria. Ho avuto bisogno di tempo per…”

Milan Skriniar a Inter TV dopo la vittoria contro il Verona. La settima di fila: “Sapevamo che ci aspettava una partita molto difficile, un campo molto difficile lo sapevamo tutti. Abbiamo giocato contro una buona squadra che dà fastidio a tutti. Siamo contenti per questa vittoria. Gol? Lo volevo e mi mancava tanto. Anche così posso aiutare la mia squadra. Sono più contento per la vittoria, la settima consecutiva. Dedico il gol alla mia ragazza e alla mia bimba. Io mi sento bene, sto lavorando tanto come tutta la squadra giustamente. Ho avuto bisogno di tempo per abitarmi a giocare nella difesa a tre, sono contento che adesso le cose stanno andando bene. Dobbiamo continuare così, sicuramente quando si vince tutto va bene. Si può fare meglio, sicuramente vogliamo fare meglio, stiamo cercando di lavorare tanto. Adesso riposiamo un paio di giorni poi dobbiamo continuare sulla nostra strada. Auguri a tutti i tifosi nerazzurri”.

(Inter TV)